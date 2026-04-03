В Ставрополе СК проверяет по факт использования плакатов к Дню Победы на стройке

В Ставрополе следователи СК России организовали проверку по факту использования баннеров к 80-летию Дня Победы при ремонте фасада здания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка организована после публикации в соцсетях видео, на котором рабочие, крася фасад здания на перекрестке улиц Артема и Лермонтова, постелили на тротуарную плитку баннеры, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Наталья Белоштейн