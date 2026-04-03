Доставка товаров в Дагестан станет фактически бесплатной до 10 апреля

Авито запустила акцию помощи пострадавшим от паводков в Дагестане и соседних регионах. Компания полностью берет на себя расходы на доставку товаров до 10 апреля 2026 года. Пользователи размещают объявления с хештегом #яПомогаю, и такие лоты попадают в специальный раздел платформы, где Авито Доставка стоит 1 рубль.

Жители России передают вещи бесплатно или за символическую цену: одежду, средства гигиены, товары для детей, новую домашнюю утварь, мелкую бытовую технику, средства для ухода за больными, стариками и инвалидами. Подчеркивается, что все это должно быть в хорошем состоянии. Авито составила список нужного совместно с волонтерами Российского Красного Креста, которые работают на месте подтоплений. Паводки ударили в выходные 28–29 марта из-за обильных дождей: подтопило тысячи домов, нарушились водоснабжение и электроснабжение, без света остались более 500 тыс. человек на пике кризиса.

В пресс-релизе компании уточнили, что ближайшие дни Авито доставит 100 тонн питьевой воды в Дагестан для восстановления базовых нужд. Представители платформы следят за ситуацией в Северо-Кавказском федеральном округе и готовы расширить географию поддержки, если паводки затронут новые территории.

Компания не раскрыла точный бюджет акции, но отметила, что объединилась с волонтерами для адресной доставки. В компании подчеркивает простоту участия: любой продавец из любой точки страны отправляет груз по фиксированной цене, а платформа покрывает логистику в зону бедствия. Это первая такая масштабная мера компании после паводков 2026 года в южных регионах.

