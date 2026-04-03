Дело о хищении в Дагестане 500 млн рублей на гособоронзаказе направили в суд

Главное военное следственное управление Следственного комитета России передало в суд уголовное дело о хищении свыше 500 млн руб. при выполнении государственного оборонного заказа на строительство военных объектов в Дагестане, сообщили в ведомстве.

Обвиняемые — руководитель Главного военно-строительного управления №4 Минобороны Астемир Абаев, его подчиненный Виталий Пронюшкин, гендиректор ООО «Трест» Марат Магомедов, а также Роберт Геворков и Тагир Абдуллаев — завышали стоимость материалов и работ с 2020 по 2023 год. Следователи собрали доказательства их вины по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), что нанесло Минобороны ущерб на сумму более 500 млн руб. при общем объеме контрактов свыше 1 млрд руб.

Государственный заказчик заключил с ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС) договоры на возведение объектов в республике. Астемир Абаев и Виталий Пронюшкин отвечали за исполнение со стороны ФГУП, а прочие фигуранты дела поставляли материалы через ООО «Трест». Преступная группа искусственно накручивала цены на стройматериалы, переводя разницу на подставные счета и обналичивая средства. В результате казна потеряла более половины контрактной суммы за три года.

Хамовнический районный суд Москвы в феврале 2025 года арестовал Астемира Абаева, Виталия Пронюшкина и Марата Магомедова, поместив их в СИЗО. Роберт Геворков и Тагир Абдуллаев скрылись и объявлены в международный розыск. Интерпол разыскивает их с весны 2025-го. Следователи наложили арест на имущество всех пятерых фигурантов — недвижимость, автомобили, счета — на общую сумму свыше 100 млн руб., чтобы компенсировать ущерб. Расследование длилось почти год после завершения следственных действий в декабре 2025-го.

Ранее в марте 2026-го суд конфисковал у экс-госсекретаря Дагестана активы на 1,2 млрд руб., а ФСБ раскрыла хищения на 100 млрд руб. в «Дагнефтепродукте» в августе 2025-го. Следком подчеркивает, что доказательства включают банковские выписки, договоры и свидетельства подрядчиков. Суд рассмотрит дело в ближайшие месяцы; прокуратура требует максимальных сроков — до 10 лет лишения свободы каждому.

Станислав Маслаков