В Дагестане будут судить похитивших 500 млн рублей исполнителей оборонзаказа

Главным военным следственным управлением СК России обвинило сотрудников ФГУП «Главное управление специального строительства» Астемира Абаева и Виталия Пронюшкина, генерального директора ООО «Трест» Марата Магомедова, а также Роберта Геворкова и Тагира Абдуллаева в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Установлено, что госзаказчиком с ФГУП «ГУСС» с ООО «Трест» заключены государственные контракты на строительство объектов в Республике Дагестан на общую сумму более 1 млрд руб. Обязанности по надлежащему выполнению контрактов возлагались на обвиняемых.

«В 2020–2023 годах при выполнении контрактов Абаев, Пронюшкин, Магомедов, Геворков и Абдуллаев завысили цены на материалы и похитили более 500 млн рублей, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере», — отметили в СКР.

По ходатайству следователя ГВСУ СК России суд избрал Астемиру Абаеву, Виталию Пронюшкину и Марату Магомедову меру пресечения в виде заключения под стражу, Роберт Геворков и Тагир Абдуллаев объявлены в международный розыск.

Наталья Белоштейн