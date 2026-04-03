Инвестиционный рост на Ставрополье замедлился до 1,5% на фоне дефицита капитала

Инвестиции в Ставропольском крае по итогам 2025 года показали умеренный рост, отражая осторожность бизнеса в условиях дорогого капитала. По данным Росстата и Банка России, объем вложений в основной капитал в реальном выражении вырос на 1,5% к предыдущему году. Об этом «Ъ– Кавказ» сообщили в пресс–службе Южного главного управления Банка России.

При этом структура финансирования заметно изменилась: доля собственных средств предприятий снизилась с 59% в 2024 году до 53,4% в 2025-м. По мнению регулятора, это указывает на то, что у компаний остается меньше свободных денег для развития из-за роста текущих расходов – от логистики до увеличения затрат на оплату труда в условиях обостряющегося кадрового дефицита.

Одновременно в регионе практически замер рынок инвестиционного кредитования. По данным Южного ГУ Банка России, доля банковских кредитов в структуре вложений сократилась на 1,9 процентных пункта, составив по итогам года всего 2,5%. При текущих высоких ставках стандартные займы стали для большинства предприятий неподъемными.

Аналитики отмечают, что разрыв между необходимостью обновления оборудования и стоимостью денег заставляет инвесторов откладывать новые проекты или искать альтернативные пути. В Ставропольском крае ключевые инициативы, такие как расширение химических производств в Невинномысске или строительство санаториев в Кавминводах, продолжаются в основном за счет государственной поддержки, льготных программ институтов развития и средств крупных федеральных холдингов.

Эксперты полагают, что снижение доли заемных средств до минимума создает риски для развития региона в будущем. Чтобы не допустить стагнации, власти и бизнес делают ставку на налоговые льготы, льготный лизинг и прямые субсидии.

Дальнейшая ситуация, по мнению регулятора, во многом будет зависеть от того, станут ли деньги в экономике дешевле и сможет ли край предложить бизнесу новые инструменты привлечения капитала. Сейчас основным драйвером остается завершение уже начатых проектов.

Роман Лаврухин