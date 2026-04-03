Суд отменил взыскание 118 млн рублей с банкротящегося спиртзавода «Риал» из КБР

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (расположен в Ессентуках, 16 ААС) отменил взыскание с банкротящегося завода ООО «Риал» из Кабардино-Балкарии 118 млн руб. за хранение новым собственников его спиртохранилищ остатков продукции. Сведения об этом размещены в арбитражной картотеке.

Как ранее сообщал «Ъ», Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики (АС КБР) в июле минувшего года удовлетворил иск ООО «Ренессанс» к банкротящемуся спиртзаводу «Риал» из города Прохладный о взыскании неосновательного обогащения в размере 118 млн рублей.

В 2020 году «Риал» был признан банкротом. В ходе распродажи его имущества компания «Ренессанс» выкупила часть имущества завода, в том числе, два спиртохранилища, в котором находились включенные в конкурсную массу 1,2 млн декалитров (12 млн литров) остатков произведенного банкротом спирта.

После этого она обратилась к конкурсному управляющему и заявила, что спирт банкрота, хранящийся в приобретенных емкостях, мешает ее производственной деятельности. Новый хозяин спиртохранилищ потребовал заключения договора по ставке 30 руб. в день за хранение на территории предприятия 1 т спирта. В противном случае «Ренессанс» потребовал вывести продукцию.

Переговоры между банкротом и приобретателем спиртохранилищ ни к чему не привели. «Риал» постепенно вывозил спирт, который в дальнейшем в течение нескольких лет распродавался на торгах, но его основная часть все равно оставалась в спиртохранилищах «Ренессанса». В итоге новый хозяин активов завода обратился в АС КБР, с помощью которого и взыскал с банкрота 118 млн руб. за хранение спирта.

Однако апелляционный суд обратил внимание на положение о продаже банкротного имущества и имеющийся в нем пункт о том, что покупатель спиртохранилищ принимает остатки содержащейся в них продукции на ответственное хранение. «Ренессанс» же как победитель торгов согласился с соответствующей обязанностью, рассудила апелляция. Коллегия 16 ААС указала, что в данном случае имело место не возмездное оказание услуг по хранению, а именно ответственное хранение, которое по своей правовой природе не предполагает автоматического возникновения обязанности по оплате.

Апелляционный суд также обратил внимание на то, что стоимость хранения, которую пытался взыскать «Ренессанс», более чем в пять раз превысила стоимость самого приобретенных на торгах цистерн. Это было расценено как попытка безосновательного наращивания задолженности за счет должника и как злоупотребление правом. Кроме того, ответственный хранитель по закону может претендовать на возмещение понесенных им расходов, однако «Ренессанс» не смог представить каких-либо документов, подтверждающих этого, говорится в документе.

В результате 16 ААС решение арбитража КБР о взыскании с банкротящегося спиртзавода 118 млн руб. отменил и в иске «Ренессанса» отказал.

Михаил Волкодав