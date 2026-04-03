Химпром и АПК Ставрополья нарастили долговую нагрузку

Промышленность и АПК Ставрополья стали лидерами по привлечению кредитов в регионе. Основными потребителями заемных средств остаются обрабатывающие и сельскохозяйственные предприятия, на долю которых приходится 48,4% и 24,1% региональной задолженности соответственно. Об этом «Ъ– Кавказ» сообщили в пресс– службе Южного главного управления Банка России.

По данным регулятора, наиболее агрессивную динамику показал химический сектор: объем обязательств отрасли перед банками за год увеличился более чем в пять раз. Эксперты связывают этот скачок с реализацией крупнейшего инвестиционного проекта в крае, направленного на создание производств глубокой переработки. В условиях ухода западных поставщиков ставропольские химические гиганты в Невинномысске и Буденновске перешли к масштабному расширению мощностей, что потребовало привлечения рекордных кредитных линий. Край закрепляет за собой статус главного промышленного хаба Северного Кавказа, где концентрация капитала в «тяжелой» химии служит основным локомотивом регионального ВРП.

Параллельно стабильный рост демонстрирует аграрный сектор, исторически формирующий экономический каркас Ставрополья. «Задолженность предприятий АПК за год увеличилась почти на 17%, превысив отметку в 141 млрд руб»,– отмечают в Южном главном управлении Банка России.

Устойчивость спроса на заемный капитал в условиях высокой ключевой ставки регулятора обеспечивается прежде всего программами государственной поддержки. Аграрии сохраняют доступ к финансированию благодаря механизмам субсидирования процентных ставок по линии Минсельхоза, что позволяет продолжать модернизацию парка техники и развитие мелиоративных систем.

Отраслевые аналитики подчеркивают, что рост долговой нагрузки в АПК свидетельствует о переходе сектора к интенсивному развитию, где кредитные средства направляются не только на проведение сезонных работ, но и на создание мощностей по переработке продукции с высокой добавленной стоимостью. По мнению регулятора, в текущих реалиях состояние кредитного рынка региона станет зависеть от доступности льготного финансирования, выступающего сегодня главным противовесом заградительным рыночным ставкам для реального сектора экономики.

Роман Лаврухин