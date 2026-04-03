Жители Дагестана получат пенсии и пособия вовремя, несмотря на наводнение

В Дагестане Почта России работает в штатном режиме с учетом последствий чрезвычайной ситуации, возникшей изза сильных ливней, с которой республика столкнулась в конце марта — начале апреля, сообщили «Ъ-Кавказ» в УФПС по Республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФПС по Ставропольскому краю Фото: УФПС по Ставропольскому краю

В управлении заявили, что, несмотря на сложную ситуацию, почтовая служба продолжает свою работу в штатном режиме. Пенсии и пособия жители республики получат вовремя.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Хасавюртовском районе республики. Там полностью затоплено здание почтового отделения в селении Адильотар. На сегодняшний день жители могут получить услуги в отделении почты в соседнем селе. После ликвидации последствий ЧС пострадавшее отделение вернется к работе в обычном режиме.

Директор УФПС Республики Дагестан Руслан Алибегов участвует в работе регионального оперативного штаба по устранению последствий ЧС под руководством главы республики Сергея Меликова.

«Наша резервная техника — автомобили — учитывается в работе по ликвидации тяжелых последствий. В случае необходимости мы будем помогать жителям республики справиться с трудностями. Свою основную задачу мы тоже выполним. Пенсии и социальные пособия наши клиенты получат в срок», — заверил Руслан Алибегов.

Он также добавил, что среди сотрудников управления есть пострадавшие: некоторые остались без жилья и документов. Им будет оказана всесторонняя помощь, в том числе материальная.

Станислав Маслаков