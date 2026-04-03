В СУ СК по Ставрополью с начала года поступило 4 тыс. обращений

Жители Ставропольского края демонстрируют высокую активность в защите своих прав: с начала года в региональное управление СКР поступило уже около 4000 обращений. Как сообщил в интервью «Ъ–Кавказ» руководитель ведомства Александр Перепелицын, в среднем следователи обрабатывают по 100 жалоб ежедневно. При этом значительная часть этих обращений формально не относится к компетенции ведомства.

Согласно статистике, поток жалоб делится на три равные части. Только треть писем напрямую касается уголовных дел и проверок, которые ведут сами следователи. Еще треть – это несогласие с решениями других органов: судов, прокуратуры или полиции. Люди обращаются в СКР, чтобы получить независимую оценку действий сотрудников смежных ведомств на предмет предвзятости.

Оставшаяся треть обращений связана с острыми социальными проблемами. Жители региона просят помощи в вопросах выделения квартир детям-сиротам, расселения аварийного жилья и контроля за реализацией нацпроектов. По словам Александра Перепелицына, ведомство часто подключается к решению таких задач, даже если они напрямую не связаны со следствием. Позиция руководства комитета однозначна: «чужой беды не бывает», поэтому на «крики души» в письмах стараются реагировать максимально оперативно.

Сам глава управления уделяет большое внимание личным встречам с заявителями. За первый месяц работы на Ставрополье он принял более 60 человек. Александр Перепелицын уверен, что прямое общение с гражданами помогает избежать профессионального «замыливания» глаза и дает возможность взглянуть на работу ведомства со стороны.

Полную версию первого большого интервью Александра Перепелицына читайте в материале «Ъ–Кавказ».