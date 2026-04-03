В структуре СУ СК России создадут новый отдел для расследования особо важных дел

Первый месяц Александра Перепелицына на посту главы следственного управления СКР по Ставрополью начался с масштабной перекройки структуры ведомства. В интервью «Ъ–Кавказ» он пояснил, что главная цель перемен – сделать расследования более объективными и эффективными в борьбе с коррупцией.

Центральным звеном реформы станет создание в аппарате управления третьего отдела по расследованию особо важных дел. По замыслу Александра Перепелицына, наиболее значимые материалы теперь будут изымать у районных следователей и передавать в краевой аппарат под его личный контроль. Глава ведомства уверен: такая мера позволит исключить влияние личных связей и соблюсти профессиональную этику. Например, расследование дел в отношении начальников районной полиции не должно поручаться их местным коллегам из СК, с которыми они работали плечом к плечу многие годы.

Новое подразделение займется не только статусными чиновниками-коррупционерами. В его ведение попадут сложные многоэпизодные производства, преступления межрегионального масштаба и дела, вызвавшие широкий общественный резонанс.

Александр Перепелицын планирует перенести на Ставрополье опыт, который он наработал за два года руководства следственным управлением на транспорте в Поволжье. Там реорганизация процессов помогла вдвое сократить сроки следствия и на 60% увеличить количество дел, успешно дошедших до суда.

Роман Лаврухин