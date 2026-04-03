На Ставрополье сотрудников салона связи обвинили в краже данных для сим-карт

Трех работников офиса обслуживания и продаж крупного оператора связи Ставропольского края обвинили в девяти эпизодах краж персональных данных клиентов для оформления без их ведома сим-карт (ч. 3 ст. 272.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые для роста показателей продаж и получения премий с апреля по июнь 2025 года незаконно оформили на девятерых граждан более тридцати сим-карт.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн