На Ставрополье сотрудников салона связи обвинили в краже данных для сим-карт
Трех работников офиса обслуживания и продаж крупного оператора связи Ставропольского края обвинили в девяти эпизодах краж персональных данных клиентов для оформления без их ведома сим-карт (ч. 3 ст. 272.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, обвиняемые для роста показателей продаж и получения премий с апреля по июнь 2025 года незаконно оформили на девятерых граждан более тридцати сим-карт.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы.