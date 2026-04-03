В СКФО в 2026 году инвесторы завершат пять подпроектов на 14 млрд рублей

Инвесторы в 2026 году полностью завершат пять ключевых подпроектов в рамках прорывных инициатив Северо-Кавказского федерального округа. Минэкономразвития России через Департамент социально-экономического развития СКФО привлекут дополнительные 14 млрд руб. для финального этапа работ, пишет «Эксперт Юг».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Проекты охватывают возобновляемую энергетику, логистику, агропромышленный комплекс и производство стройматериалов.

В Дагестане «Росатом» вводит в эксплуатацию Новолакскую ветроэнергетическую станцию стоимостью 53,6 млрд руб. Инвесторы уже запустили первую очередь из 61 ветроустановки мощностью 152,5 МВт в декабре 2025 года. Вторая очередь добавит 60 установок, доведет общую мощность до 300 МВт и сделает станцию крупнейшей в России по ветроэнергетике.

Тот же регион получит универсальный склад площадью 128 тыс. кв. м за 9,6 млрд руб. Инвесторы передали первую фазу в 55 тыс. кв. м арендатору Ozon, а полная мощность обеспечит хранение продовольствия и непродовольственных товаров. Объект усиливает логистику СКФО в ключевом транспортном узле.

В Северной Осетии-Алании запустят распределительный центр тепличного комплекса «Алания» площадью 60,2 га и стоимостью 17,7 млрд руб. Комплекс открыли в 2024 году, а новый центр позволит производить 20 тыс. тонн томатов ежегодно. Регион параллельно оформляет документы для таможенно-логистического терминала «Южные ворота» за 200 млн рублей, где строители завершили работы в конце 2025 года.

Чеченская Республика реализует вторую очередь модернизации цемзавода «Чеченцемент» за 22,9 млрд руб. Производство вырастет с 800 тыс. тонн до 1,2 млн тонн цемента в год. Обновленный завод укрепит позиции региона в строительной отрасли.

Эти подпроекты входят в 38 прорывных инициатив СКФО, запущенных с 2021 года и включающих 103 объекта в энергетике, АПК, туризме и IT. С начала программы привлекли почти 600 млрд руб. инвестиций с перевыполнением плана на 6%, где частные вложения доминируют. В 2025 году запустили шесть подпроектов на 37 млрд рублей, включая курорт «Мамисон» в Северной Осетии и теплицы «Сунжа» в Ингушетии.

Госпрограмма «Развитие СКФО» на 2026–2028 годы предусматривает 27,2 млрд руб. из бюджета: 12,7 млрд в 2026-м, 8,5 млрд в 2027-м и 5,9 млрд в 2028-м. Средства пойдут на инфраструктуру, туризм и промышленность, усиливая 12 крупных проектов на 42,5 млрд рублей с участием корпорации «Кавказ.РФ». В Северной Осетии инвестиционный портфель на 2026 год достигнет 158 млрд рублей, создаст 4 тыс. рабочих мест.

