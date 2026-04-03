Компанию из Ставрополья оштрафовали на 2 млн рублей за взятку правоохранителям

В Ставропольском крае по постановлению прокуратуры подрядная организация оштрафована на 2 млн руб. за взятку сотруднику правоохранительных органов Георгиевского округа. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного органа.

Установлено, что взятку в 1 млн руб. за беспрепятственную приемку работ по капитальному ремонту административного здания и благоустройству прилегающей к нему территории заместитель гендиректора подрядной организации передал сотруднику правоохранительных в 2023 году.

На основании этого прокуратура возбудила в отношении компании административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». По результатам его рассмотрения фирма оштрафована на 2 млн руб.

Наталья Белоштейн