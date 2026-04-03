Курортный сбор принес бюджету Ставрополья 2,5 млрд рублей

За время действия курортного сбора в бюджет Ставропольского края поступило 2,5 млрд руб. На эти средства отремонтировано 90 объектов курортной инфраструктуры. Об этом сообщил председатель общественного совета при министерстве туризма и оздоровительных курортов края Сергей Владимиров на отчетном форуме партии «Единая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С января 2025 года на Ставрополье был введен туристический налог. За время действия он принес бюджету региона 737 млн руб. Поступления также пойдут на развитие туристической инфраструктуры, отметил господин Владимиров.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал о росте туристического потока в Ставропольский край с 2022 по 2025 год на 45%. В прошлом году регион посетили 8,5 млн человек, из них 400 тыс. — иностранцы. Общий объем инвестиций в развитие туризма составил 28,3 млрд руб.

Наталья Белоштейн