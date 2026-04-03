На Ставрополье на закупку лекарств от болезней сердца направили 296 млрд рублей

В 2025 году в Ставропольском крае на закупку препаратов от болезней сердца было направлено 296,5 млрд руб. Лекарствами обеспечены 17 тыс. пациентов, перенесших инсульт или острый коронарный синдром. Об этом сообщила главный врач Ставропольской краевой клинической больницы, руководитель рабочей группы «Здоровье человека» Наталия Звягинцева на отчетном форуме партии «Единая Россия».

По информации главврача, в регионе снизилась летальность от инфаркта миокарда. Ощутимые результаты имеются и в борьбе с онкологическими заболеваниями. Смертность от новообразований уменьшилась. Доля злокачественных опухолей, выявленных на первой стадии, достигла 52%.

Еще Наталья Звягинцева сообщила, что на Ставрополье по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» за пять лет построены 63 объекта, в 356 медицинских учреждениях проведен капитальный ремонт, закуплен 735 автомобилей и более 1,2 тыс. медицинских приборов.

По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с 2021 по 2025 год трудоустроились более 400 медицинских специалистов.

