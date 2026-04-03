Ставропольцы в 2025 году сделали 67,4 млн транзакций с QRкодами и биометрией

Жители Ставропольского края в 2025 году резко увеличили использование альтернативных способов оплаты без банковских карт. Они совершили 67,4 млн транзакций с QR-кодами и биометрией на сумму почти 75 млрд рублей, что на 79% больше по количеству и на 56% по объему по сравнению с 2024 годом. Банки выпустили для жителей края 7,9 млн карт — на 470 тысяч больше, чем год назад, в среднем по три карты на человека, сообщает пресс-служба Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России.

Общий оборот по картам превысил 2 трлн руб. в 1 млрд операций. Инфраструктура безналичных платежей активно расширяется: на 1 января 2026 года в крае работает 76,2 тыс. электронных терминалов, на 8,5 тыс. больше, чем годом ранее. Особенно выросло число устройств для QR-платежей — почти в 20 раз, подчеркивает Георгий Тикунов, управляющий Отделением.

Бизнес выбирает QR-коды из-за низких комиссий, а потребители ценят удобство и скорость — не нужно таскать карту. Регион лидирует в СКФО по безналичным расчетам: Ставрополье набрало 78,5% по комплексному индикатору ЦБ, превысив план на 4,9 балла, сообщает Антон Доронин, министр экономического развития края. По биометрии край второй год занимает первое место в округе с 2,1 млн транзакций за девять месяцев 2025 года — рост в шесть раз.

Динамика началась раньше: в первом квартале 2025 года ставропольцы провели 9,5 млн некарточных операций на 105,5 млрд руб., на треть больше по числу и в полтора раза по сумме, чем годом ранее. К июню число карт достигло 7,7 млн — почти на миллион больше за год, средний оборот составил 1,1 трлн рублей в 506 млн операций. К октябрю показатель стабилизировался на 7,7 млн карт.

Торговые точки активно подключают биометрические терминалы: в 2025 году добавили почти 8 тыс. таких устройств, общее число достигло 23 тыс. — рост на 53%. Банк России связывает успех с развитием инфраструктуры и удобством сервисов вроде QR и биометрии. Похожий тренд виден в соседней Ростовской области: там QR-платежи выросли на 60% до 82,8 млн раз на 114,8 млрд руб.

В транспорте безналичка тоже набирает обороты: в 2025 году пассажиры заплатили 1,1 млрд рублей картами и альтернативами — на 38% больше, чем в 2024-м, и на 84% по сравнению с 2023 годом. Установили 746 новых терминалов для оплаты проезда.

Станислав Маслаков