Глава СКР потребовал возбудить дело из-за разбитых дорог в Ставропольском крае
Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за ненадлежащего состояния дорог в Ипатовском округе Ставропольского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Поводом послужили обращения местных жителей. Уже длительное время дороги в населенных пунктах находятся в плохом состоянии. Асфальт разрушен, повсюду ямы. Многочисленные обращения в ответственные органы результатов не принесли.
Глава СКР поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.