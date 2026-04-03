В Ставрополе завершили замену пяти лифтов в 11-этажном доме за 17,3 млн рублей

Подрядчики завершили капитальный ремонт лифтового хозяйства в 11-этажном доме 1994 года постройки на улице 45 Параллель, 22, в Ставрополе. Они заменили пять подъемников полностью, потратив свыше 17,3 млн руб., сообщили в региональном фонде капремонта.

Дом вошел в план ремонта еще в постановлении администрации Ставрополя от 2024 года с оценкой затрат в 28,6 млн руб. на лифты и шахты, но итоговая сумма работ по лифтам оказалась ниже.

Специалисты демонтировали старые механизмы и установили новые лебедки, электродвигатели, тяговые канаты, ограничители скорости и направляющие. Они обновили все электрооборудование — системы управления, кабели, станции — и смонтировали современные кабины с кнопочными панелями и освещением. Лифты в таких высотках служат 25–30 лет, а эти исчерпали ресурс к 2026 году, создавая риски для жителей без альтернатив подъема.

Гендиректор краевого Фонда капитального ремонта Павел Корниенко подчеркнул: лифтовое оборудование — самый ответственный элемент дома, его замена обеспечивает безопасность по строгим техстандартам. Фонд контролирует процесс: в марте 2026-го в Ставрополе обновили лифты в шести МКД (21 подъемник за 71 млн руб) и в пяти домах (девять лифтов за 29,4 млн).

Регион следует федеральному плану Минстроя: к 2030 году заменят 97 тыс. лифтов по России. На Ставрополье фонд в 2025-м обновил 114 лифтов (всего 124), а в 2026-м запланировал 47–49 подъемников в 17 домах Ставрополя, сейчас идут аукционы. Фонд управляет 7348 домами из 9289 в программе, взносы — 19,17 руб./кв. м с лифтами.

Такие ремонты повышают надежность жилфонда: в 2025-м Ставрополье обновило 85–87 лифтов, продолжая наращивать темпы. В 2026-м аукционы выберут подрядчиков для остальных объектов, муниципалитеты лично проконтролируют. Программа охватывает весь край, включая КМВ и Невинномысск.

Станислав Маслаков