В Махачкале в зону подтопления попали 3,8 тысяч домовладений

Из-за сильных осадков в Махачкале в зону подтопления попали почти 3,8 тыс. домовладений и более 170 улиц. Принято более 2 тыс. заявлений от населения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Джамбулат Салавов.

Он уточнил, что по итогам обследования за 2 апреля работа проведена в 1 тыс. домовладениях.

Новые осадки идут на фоне последствий сильнейших ливней, которые обрушились на Дагестан 28–29 марта. Тогда синоптики зафиксировали объем выпавших осадков, превысивший многолетние рекорды, что специалисты и региональные власти охарактеризовали как одно из самых сильных наводнений за последние более чем 100 лет.

Наталья Белоштейн