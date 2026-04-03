В Минеральных Водах двое несовершеннолетних питбайкеров пострадали в ДТП
В Минеральных Водах 16-летний и 15-летний питбайкеры пострадали в ДТП. Авария произошла днем 2 апреля на улице Анджиевского, сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
По предварительным данным, 36-летний водитель Ford не уступил дорогу кроссовому мотоциклу. Питбайком управлял 16-летний подросток. Транспортные средства столкнулись.
В результате случившегося водителя спортинвентаря и его пассажира с тяжелыми травмами доставили в больницу. Подростки управляли питбайков без прав.
Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются.