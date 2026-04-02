Главные новости за 2 апреля: Кавказ

Ставропольский край опережает другие регионы Северо-Кавказского федерального округа по числу субъектов малого и среднего предпринимательства, пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на департамент социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития России.

В январе—феврале 2026 года в Ставропольском крае аптечные продажи препаратов от ожирения в денежном выражении достигли 185 млн руб., что на 173% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда лекарств было продано на 67,8 млн руб.

В Ставропольском крае с января по февраль 2026 года было введено в действие 241,5 тыс. кв. м жилья, следует из отчета Севкавказстата. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ввод жилья вырос на 9,4%.

Жители Ставропольского края к 1 января 2026 года разместили на вкладах и счетах 608,8 млрд руб., увеличив объем на 18,8% за год — быстрее общероссийских 16%. Управляющий отделением Ставрополь Южного ГУ ЦБ Георгий Тикунов подчеркнул: высокая сберегательная активность сохраняется давно, ставки по депозитам хотя и снизились, но превышают инфляцию, делая накопления выгодными. В СКФО Ставрополье лидирует по доле сбережений — около 60% всех средств округа, уступая из соседей лишь Краснодарскому краю с 1,8 трлн руб.

Жители Дагестана подали более 12 тыс. заявлений на единовременную финансовую помощь после разрушительных паводков, вызванных ливнями 28 марта 2026 года, сообщила пресс-служба администрации главы республики Сергея Меликова.

В Ставропольском крае темпы роста корпоративного кредитования к началу февраля 2026 года почти вчетверо превысили среднероссийские показатели. Основной драйвер динамики обеспечил крупный бизнес, чей долговой портфель увеличился на 74,5% на фоне реализации масштабных проектов в химической отрасли. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

В Ставропольском крае доля автокредитования в структуре задолженности населения достигла 11,5%, что почти в полтора раза превышает средний показатель по стране. Розничные заимствования жителей региона к марту 2026 года выросли на 5,3% исключительно за счет ипотеки и транспорта. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Продавцы жилья на вторичном рынке Ставрополя снижают цену в среднем на 14% от первоначального предложения при заключении сделки. Аналитики «Циан» зафиксировали этот показатель в свежих данных. Ставрополь занял 33-е место среди российских городов по величине дисконта.

Дорогомиловский районный суд Москвы обратил в доход государства имущество на сумму свыше 533 млн руб., принадлежавшее бывшему заместителю министра внутренних дел по Республике Дагестан, начальнику следственного управления МВД Руфату Исмаилову, обвиняемому в коррупции и злоупотреблениях служебным положением.