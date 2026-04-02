В Дагестане изменили график движения поездов после обрушения мостов

Северо-Кавказская железная дорога скорректировала расписание пригородных электричек в Дагестане после обрушения двух железнодорожных мостов под ударом сильных ливней 28 марта 2026 года, сообщает пресс-служба СКЖД.

СКЖД проводит восстановительные работы на перегоне Берикей — Каягент, где разрушился один пролет моста на 2385-м километре пути из-за подтопления и размыва. Кроме того, на перегоне Хасавюрт — Кади-Юрт обрушилось сразу два пролета, а третий пролет частично деформировался.

Пресс-служба СКЖД объявила об отмене двух вечерних электричек Дербент — Махачкала 2 апреля, чтобы рабочие могли без помех устранять аварию. На следующий день, 3 апреля, приостановят движение семи поездов по маршрутам Махачкала — Хасав-Юрт, Махачкала — Дербент, Дербент — Махачкала и Хасав-Юрт — Дербент — это затронет тысячи пассажиров на ключевых пригородных линиях, где обычно курсируют до десяти рейсов в день. Обычно электрички вроде №6689 (18:40 из Дербента, прибытие в Махачкалу в 21:21) и №6699 (21:16, 23:45) перевозят жителей между городами за 2,5 часа по цене от 165 руб.

Стихия обрушилась на Дагестан внезапно: 28 марта сильный дождь со шквалистым ветром вызвал подтопления сотен частных домов в Махачкале, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, Хасавюрте, а также в Дербентском, Карабудахкентском и Хасавюртовском районах. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в этих шести городах и трех районах, задействовали круглосуточные аварийно-восстановительные бригады МЧС. По данным ГУ МЧС по Дагестану, в ночь на 4 апреля республика снова накроют ливни, в высокогорье выпадет мокрый снег, что повысит риск новых обвалов и селей в 18 районах, включая Ботлихский, Цунтинский и Ахтынский.

Пассажиры могут уточнить расписание на сайте СКЖД или в Яндекс.Расписаниях, где указаны объездные маршруты дальних поездов вроде №133Э Дербент — Москва. Восстановление мостов займет дни, а погода усложнит работы — ливни спровоцировали уже три крупных инцидента на СКЖД за неделю.

Станислав Маслаков