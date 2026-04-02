Главные новости за 2 апреля: Сочи

В Сочи в период празднования Пасхи будет продлена работа общественного транспорта. В ночь на 12 апреля десять маршрутов продолжат курсировать до 04:00, что позволит жителям и гостям города беспрепятственно добраться до храмов и вернуться после богослужений.

Горный курорт «Роза Хутор» в Сочи принимает меры по продлению зимнего сезона за счет перераспределения снежного покрова между горнолыжными трассами. Текущий сезон планируется завершить 12 апреля.

В Сочи собственник демонтировал трехэтажное здание, возведенное с нарушением требований природоохранного законодательства, после применения комплекса мер принудительного исполнения. Только после составления 12 протоколов об административных правонарушениях и назначения штрафов на общую сумму 24 тыс. руб. собственник приступил к сносу здания и полностью исполнил решение суда.

Полицейские Сочи задержали 35-летнего приезжего из Ставропольского края по подозрению в краже денежных средств с чужой кредитной карты. Подозреваемый пять раз снимал с кредитной карты по 50 тыс. руб.

Аэропорт Сочи рассматривает возможность открытия прямого авиасообщения с Китаем. Проработка проекта ведется холдингом «Аэродинамика» совместно с партнерами, сообщил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности компании Александр Никонов.

Суд кассационной инстанции оставил без изменений приговор гражданину США Чарльзу Уэйну Зиммерману, признанному виновным в контрабанде огнестрельного оружия и боеприпасов при заходе в порт Сочи. Жалоба защиты, оспаривавшая решения предыдущих инстанций, удовлетворена не была.