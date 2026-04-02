Сочи и Краснодар вошли в топ-5 по скидкам на вторичное жилье

Сочи и Краснодар вошли в число российских городов с наиболее значительными скидками на вторичном рынке недвижимости. По оценкам аналитиков, разрыв между ценами в объявлениях и фактическими сделками в этих локациях остается одним из самых заметных, сообщает «Движение.ру».

В среднем по стране стоимость квадратного метра в предложениях превышает цену реальных сделок примерно на 21%. Специалисты отмечают, что на рынках с высокой конкуренцией и развитой инфраструктурой этот показатель выражен сильнее.

Лидером по величине дисконта стал Санкт-Петербург, где разница достигает 34%. На втором месте находится Сочи с показателем около 32%. Сопоставимый уровень зафиксирован в Ростове-на-Дону. В первую пятерку также вошли Нижний Новгород с дисконтом порядка 29% и Краснодар, где скидки достигают 26%.

В то же время минимальный разрыв между заявленными и фактическими ценами наблюдается в Набережных Челнах, Томске и Оренбурге, где показатель колеблется в пределах 10–13%.

Дополнительные данные свидетельствуют о росте цен предложения на вторичное жилье. Так, по итогам февраля средняя стоимость квадратного метра в объявлениях увеличилась до 141,3 тыс. руб. против 135,2 тыс. руб. месяцем ранее. На этом фоне средний дисконт по стране расширился до 15,1%. Аналитики связывают такую динамику с ростом уверенности продавцов на фоне снижения ставок и частичного распространения льготных программ на вторичный рынок.

«Ъ-Сочи» писал, что в 2026 году минимальный бюджет для покупки недвижимости в Сочи достиг 8–10 млн руб. За эти деньги можно приобрести студию или малогабаритную квартиру в новостройке без отделки.

