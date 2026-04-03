Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках в марте 2026 года

|
|Город
|Аренда в центре (тыс. руб./мес.)
|Аренда вне центра (тыс. руб./мес.)
|Наценка за центр (%)
|Санкт-Петербург
|64,9
|38,2
|70
|Нижний Новгород
|48,6
|31,2
|56
|Москва
|100,5
|66,9
|50
|Воронеж
|32,5
|21,8
|49
|Екатеринбург
|45,2
|31,3
|44
|Пермь
|35,5
|24,7
|44
|Омск
|32,1
|26,3
|36
|Ростов-на-Дону
|35,7
|26,7
|34
|Самара
|34,3
|25,9
|32
|Красноярск
|36,8
|28,2
|30
|Казань
|40,5
|31,4
|29
|Краснодар
|33,1
|26,1
|27
|Новосибирск
|38,9
|30,7
|27
|Уфа
|31,1
|24,7
|26
|Волгоград
|28
|22,4
|25
|Челябинск
|25,3
|23,2
|9
|В среднем по выборке
|41,4
|30
|38