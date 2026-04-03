Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках в марте 2026 года

Город Аренда в центре (тыс. руб./мес.) Аренда вне центра (тыс. руб./мес.) Наценка за центр (%) Санкт-Петербург 64,9 38,2 70 Нижний Новгород 48,6 31,2 56 Москва 100,5 66,9 50 Воронеж 32,5 21,8 49 Екатеринбург 45,2 31,3 44 Пермь 35,5 24,7 44 Омск 32,1 26,3 36 Ростов-на-Дону 35,7 26,7 34 Самара 34,3 25,9 32 Красноярск 36,8 28,2 30 Казань 40,5 31,4 29 Краснодар 33,1 26,1 27 Новосибирск 38,9 30,7 27 Уфа 31,1 24,7 26 Волгоград 28 22,4 25 Челябинск 25,3 23,2 9 В среднем по выборке 41,4 30 38