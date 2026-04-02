В Дагестане арестован участник беспорядков, стрелявший в полицейского

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца 30-летнего жителя села Нижний Дженгутай Буйнакского района. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 мая 2026 года. Мужчина обвиняется по ст. 317 УК РФ — покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает объединенная пресс-служба судов Дагестана.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Дагестана

Инцидент произошел 30 марта 2026 года во время массовой драки в Дагестане. Оперативники уголовного розыска прибыли, чтобы разнять дерущихся и восстановить порядок. Обвиняемый отказался выполнять законные требования полицейских.

Вместо этого он достал неустановленный травматический пистолет и сделал не менее четырех выстрелов в сторону сотрудников. Двое полицейских получили ранения разной степени тяжести. Стрелок попытался скрыться с места происшествия, но его позже задержали.

Суд тщательно изучил ходатайство следствия, материалы дела и выслушал всех участников процесса. Судья пришел к выводу, что существуют достаточные основания для строгой меры пресечения. Обвиняемый представляет опасность для общества и может воспрепятствовать следствию. Постановление еще не вступило в законную силу — защита может обжаловать его в Верховном суде Дагестана.

Нижний Дженгутай — село в 40 км от Махачкалы, где периодически фиксируют групповые конфликты. Следствие устанавливает тип оружия и обстоятельства драки. Обвиняемый ранее не попадал в поле зрения властей по подобным делам — это его первое серьезное преступление. Инцидент усиливает меры безопасности в районе: власти усилили патрулирование.

Дагестан сталкивается с ростом насильственных столкновений. Статистика МВД республики за 2025 год фиксирует 15% увеличение покушений на силовиков по сравнению с 2024-м. Массовые драки часто связаны с межклановыми разборками или бытовыми конфликтами.

Если вина подтвердится, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 30 и ст. 317 УК РФ. Дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Станислав Маслаков