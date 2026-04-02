В Кисловодске увеличили время подачи воды на четыре часа в день

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев сообщил в своем Telegram-канале, что с 3 апреля 2026 года режим подачи питьевой воды в городе изменится: вода будет поступать в дома с 5:00 до 12:00 и с 17:00 до 00:00, а не по прежнему более узкому графику.

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Режим вводится в связи с критическим падением уровня воды в Эшкаконском водохранилище, которое является главным источником питьевого водоснабжения городского округа. По данным ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», в марте 2026 года уровень воды в водохранилище снизился до таких значений, при которых водоканал не может обеспечить подачу воды в прежнем объеме круглосуточно.

Ранее, с 25 марта, в Кисловодске уже действовал ужесточенный график водоснабжения: с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. Время ограничений связано с тем, что на входе в Эшкаконские очистные сооружения не поступало достаточного объема воды для заполнения резервуаров до нормативного уровня. Специалисты филиала Предгорный «Межрайводоканал» провели регулировку сетей и пересматривали режим подачи, опираясь на фактический приток воды от ГБУ СК «Управление СЭСПН», эксплуатирующего Эшкаконский гидроузел. По данным местных СМИ, в тот период в городе работало порядка 10 единиц автоцистерн, которые по заявкам жителей подвозили воду в дома и на объекты социальной инфраструктуры.

В своем Telegramканале Моисеев подчеркнул, что ПТП Кисловодское филиала Предгорный «Межрайводоканал» продолжает осуществлять подвоз питьевой воды автоцистернами предприятия по заявкам граждан и организаций. Подать заявку можно в диспетчерскую службу водоканала. Водоканал призывает жителей экономить воду и планировать прием ванны, душа и стирки. Власти утверждают, что ситуация остается под контролем, но сроки полного возвращения к прежнему режиму бесперебойного водоснабжения зависят от гидрологической обстановки на Эшкаконском водохранилище.

Станислав Маслаков