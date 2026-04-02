В КЧР начался сев яровых культур на 108 тысячах гектаров

Аграрии КарачаевоЧеркесской Республики в 2026 году приступили к посевной кампании яровых сельскохозяйственных культур на площади более 108 тыс. гектаров, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем Telegramканале.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

По данным региональных властей, планируемый объем посевов соответствует уровню прошлых лет и подтверждает стабильность аграрного сектора республики, несмотря на меняющиеся климатические и рыночные условия на юге России. Весенняя кампания началась в Хабезском и Ногайском районах, где первыми вышли в поле хозяйства, специализирующиеся на яровом ячмене и овсе — ключевых культурах для формирования зерновой и кормовой базы региона.

Региональные власти утверждают, что аграрии полностью обеспечены семенами, минеральными удобрениями и необходимой техникой для проведения посевной. В Министерстве сельского хозяйства КЧР отмечают, что в 2024 году площадь под яровые культуры составляла 127,1 тыс. гектаров, что создает основу для сохранения достигнутых посевных объемов и снижения риска перебоев в поставках зерна на внутренний рынок и предприятия переработки. Параллельно произведена весенняя подкормка озимых культур, посеянных на площади почти 16,5 тыс. гектаров под урожай текущего года, что считается критическим этапом для сохранения урожайности и устойчивости посевов в условиях переменчивого климата Северного Кавказа.

Общая стратегия развития сельского хозяйства КЧР наряду с традиционными зерновыми активно развивает садоводство и тепличное овощеводство. В 2025 году в Прикубанском районе началась реализация крупного инвестиционного проекта по закладке 200 гектаров фруктового сада, включенного в программу прорывных инвестиционных проектов региона. Работает селекционносеменоводческий центр, открытый при участии Минсельхоза РФ и главы КЧР, который поставляет элитные семена не только в республику, но и на юг России, повышая конкурентоспособность местного зерна и снижая зависимость от импортных сортов.

Станислав Маслаков