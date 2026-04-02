В Кисловодске после зимы открылся Ребровский бювет

После зимней консервации в Кисловодске открылся Ребровский бювет, сообщил в своем канале в Max глава городской администрации Евгений Моисеев.

Как уточняется в сообщении, бювет прошел полную санитарную очистку. В бювете доступны три вида минеральной воды: «Общий нарзан», «Ессентуки-4» и «Славяновская». «По данным за период с 2023 по 2025 год жители и гости курорта выпили в общей сложности 2 миллиона 38 тысяч литров минеральной воды, что позволило Ребровскому бювету занять второе место по популярности после Нарзанной галереи»,— написал господин Моисеев.

Наталья Шинкарева