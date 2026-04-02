Житель Изобильного вытолкнул знакомую из окна за отказ во взаимности

Вечером 12 января 2026 года в квартире на втором этаже дома в Изобильном 47-летний местный житель поссорился с 59-летней знакомой во время распития спиртных напитков. Конфликт вспыхнул из-за ее отказа вступить в интимные отношения, после чего мужчина схватил женщину и вытолкнул ее в открытое окно балкона, сообщили в СУ СК по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю

Потерпевшая чудом осталась жива: она получила тяжелые травмы при падении с высоты около четырех метров, но врачи оперативно доставили ее в больницу и оказали помощь, спасшую жизнь.

Следователи Следственного комитета России по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство, которое предусматривает до 15 лет лишения свободы. Они задержали подозреваемого в день инцидента, собрали показания свидетелей, медицинские экспертизы и другие доказательства умышленного характера действий. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца для предотвращения побега или давления на потерпевшую.

Прокурор утвердил обвинительное заключение, и к апрелю 2026 года суд уже получил полную доказательственную базу на 50 страницах, включая видео с места, протоколы осмотра и судебно-медицинскую экспертизу переломов у потерпевшей.

Изобильненский районный суд назначил первые слушания на 15 апреля 2026 года, где потерпевшая даст показания по видео для ее безопасности. Подозреваемый, ранее судимый за мелкие хулиганства в 2020 году, частично признал вину, утверждая, что действовал в состоянии аффекта от алкоголя.

По данным Росстата за 2025 год потребление спиртного на душу населения достигло 12 литров чистого этанола в год. Статистика отмечает рост количества бытовых преступлений на фоне распития алкоголя.

Станислав Маслаков