Миллениалы в Ставропольском крае предпочитают красивые номера – исследование T2

Т2 на основе big data* проанализировала пользовательские предпочтения при выборе красивых номеров в Ставропольском крае. Компания на основе обезличенных данных выяснила, какие цифровые комбинации чаще всего выбирают для подключения представители разных возрастных и гендерных групп.



Анализ пользовательских предпочтений показал, что интерес к запоминающимся цифровым сочетаниям стабильно высок у аудитории среднего возраста (31-45 лет) – на них приходится 46% от общего количества подключений красивых номеров. Абоненты 46-60 лет занимают долю в 24%, 14-30 лет – 21%, а 60 и старше – 9%.

Исследование также показало, что разные поколения формируют собственные предпочтения. Так, зумерам в Ставропольском крае нравятся комбинации с повторяющейся шестеркой – 0666 и 0606: они легко запоминаются, выглядят динамично и имеют привязку к региональному коду. Миллениалы выбирают выразительные сочетания – 0888 и 0111, а представители поколения икс предпочитают строгие и симметричные 8877 и 5577.

Гендерный срез демонстрирует заметные различия в выборе красивых номеров. Мужчины покупают запоминающиеся комбинации чаще – их доля составляет 67% против 33% у женщин. Среди категорий наибольшей востребованностью пользуются золотые номера: их одинаково любят представители обоих полов во всех исследуемых возрастных группах в регионе. При этом серебряные комбинации особенно популярны у миллениалов – на них приходится 54% подключений в этой номерной категории.

Вместе с запоминающимся номером клиентам становятся доступны уникальные продуктовые преимущества T2: несгорающие остатки минут и гигабайтов, возможность пользоваться связью при минусе, безлимитные звонки на номера T2 по России, звонки из роуминга по цене домашних тарифов, честная внутрисеть, «Гигабэк», многоуровневая платформа кибербезопасности SafeWall** и многие другие услуги оператора.

Роман Житник, директор ставропольского филиала T2:

«Сегодня красивый номер для большинства людей не просто показатель статуса, а способ сделать свой контакт по-настоящему запоминающимся и удобным в использовании. Мы легко закрываем пользовательский запрос за счет широкой номерной емкости и инструмента подбора, который позволяет подбирать ставропольцам нужные комбинации по заданным цифрам и категориям. Выбрать подходящий вариант можно на сайте, в мобильном приложении или в салонах связи T2: такой подход делает процесс простым, быстрым и максимально удобным».

*Big Data — термин, который означает «большие данные» **SafeWall - многоуровневая система киберзащиты

