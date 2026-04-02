В 2025 году ресурсы органов власти Ставрополья пережили 1,9 тысяч хакерских атак

Краевой центр информационных технологий Ставропольского края отразил в 2025 году более 1900 хакерских атак на ресурсы органов власти, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

Центр мониторинга обработал свыше 4 млрд событий безопасности и заблокировал 400 тыс. подозрительных IP-адресов. Специалисты установили 22 тыс. средств защиты на рабочих местах и ввели древовидную структуру управления серверами.

Такие данные прозвучали в Железноводске на VIII конференции «Электронный регион: территория безопасности». Участники обсудили импортозамещение в IT-инфраструктуре. Центр, подчиненный министерству энергетики, промышленности и связи, заменил сетевое оборудование на отечественные аналоги. Уже перевели 3000 рабочих мест на российский софт, включая «РЕД ОС».

В 2026 году власти модернизируют центр обработки данных. Они закупят телекоммуникационную сеть и обновят серверы с агентами защиты. Программа реализуется в рамках госпрограммы «Развитие промышленности, энергетики и связи» и проекта «Отечественные решения» нацпроекта «Экономика данных».

Конференция собрала свыше 200 экспертов при поддержке «ИнфоТеКС». Обсудили планы по 30 тыс. лицензиям на защиту и единой доменной инфраструктуре. Регион инвестирует в цифровой суверенитет, чтобы снизить риски киберугроз.

Центр зарегистрировали в 2011 году в Ставрополе. Директор Николай Левин курирует обработку данных для госорганов. Ставропольский край ускоряет поиск решений, которые повысят устойчивость инфраструктуры и обеспечат безопасность ресурсов органов власти. Регион задает стандарты киберзащиты для других субъектов.

