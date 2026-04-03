Газета «Коммерсантъ» 03.04.2026, 07:00 Топ моделей по продажам легковых автомобилей в России в первом квартале 2026 года Выйти из полноэкранного режима Модель Объем продаж (шт.) Изменение год к году (%) Доля рынка (%) Lada Granta 24747 –21,8 9,34 Tenet T7 14290 н/д 5,39 Haval Jolion 14249 20,0 5,38 Tenet T4 11171 н/д 4,22 Lada Vesta 10346 –55,7 3,91 Lada Niva Travel 9964 15,2 3,76 Belgee X50 7937 119,7 3,00 Lada Niva Legend 7854 6,7 2,96 Haval M6 6423 5,1 2,42 Geely Monjaro 5807 –6,6 2,19 Открыть в новом окне Источник: «Автостат» и ППК.