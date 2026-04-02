В Каспийске двоих экс-чиновников будут судить за попытку мошенничества с земельным участком

В Каспийский городской суд передано дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывших начальника и главного специалиста управления имущественных отношении администрации города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Согласно версии следствия, в 2024 году обвиняемые сфальсифицировали доказательства по гражданскому делу, чтобы завладеть муниципальным участком земли. Кроме того, бывшие чиновники ввели в заблуждение суд относительно использования участка обществом с ограниченной ответственностью под платную стоянку.

«В результате добились вынесения судом решения о признании недействительным постановления администрации об изъятии данного земельного участка у указанной коммерческой организации, что фактически повлекло восстановление ее права пользования участком»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева