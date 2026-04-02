На Ставрополье председателя СНТ заподозрили в пяти эпизодах мошенничества

Председателя одного из садовых товариществ Кисловодска заподозрили в пяти эпизодах покушения на мошенничество (ст. 159 УК РФ). Фигурант покусился на чужие земельные участки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Незаконную деятельность подозреваемого пресекли сотрудники ОБЭП ОМВД России по Кисловодску совместно с УФСБ России по Ставропольскому краю.

По данным следствия, председатель СНТ предложил пятерым местным жителям оформить на себя земельные участки в одном из кисловодских садовых товариществ. Однако наделы общей площадью более 3 тыс. кв. м уже находились в собственности у третьих лиц, в двух случаях участкам присвоили порядковые номера, которые не значились в кадастровых документах.

«Получив согласие, он передавал гражданам подложные свидетельства о праве собственности на землю и справку о членстве в садовом товариществе. В дальнейшем будущие владельцы участков обращались в краевое управление Росреестра, где им отказывали в получении регистрации», — отметили в полиции.

Сумма ущерба в случае незаконных сделок могла составить более 3,5 млн руб.

Наталья Белоштейн