В Ставропольском крае заболеваемость сахарным диабетом выросла на 11,6%

В январе-феврале текущего года в Ставропольском крае было выявлено 105 случаев сахарного диабета. Это следует из данных, которые «Ъ-Кавказ» предоставило региональное министерство здравоохранение.

Соответственно, в сравнении с аналогичным периодом 2025 года число пациентов с диабетом увеличилось на 11,6%, достигнув 1006 пациентов. «На 1 января 2026 года численность пациентов с сахарным диабетом второго типа в регионе составляет 87709 человек, из них 67860 пациенты старше трудоспособного возраста. Сахарный диабет первого типа диагностирован у 4670 человек в Ставропольском крае, из них 798 — дети до 15 лет, 338 подростки, 3534 — это взрослые 18 лет и старше»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева