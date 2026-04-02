На Ставрополье водитель легковушки сбила подростка

В селе Арзгир женщина за рулем «Ваз 2105» не справилась с управлением и сбила 16-летнего пешехода, который находился на территории, прилегающей к дороге. Об этом сообщает пресс-служба ставропольского ГИБДД.

Подростка с травмами госпитализировали в больницу. «Автоинспекторами установлено, что наезд на пешехода совершила местная жительница, стаж вождения которой составляет три года, ранее к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекалась. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась»,— уточняется в сообщении.

В отношении женщины составили протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Наталья Шинкарева