Чиновник администрации Ставрополя стал фигурантом уголовного дела

В отношении исполняющего обязанности заместителя главы администрации Ставрополя возбудили уголовное дело по подозрению в растрате свыше 500 тыс. руб. (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба краевого управления прокуратуры.

По данным правоохранителей, руководитель комитета градостроительства администрации действовал в интересах коммерческой компании, которая поставляла мебель в школы в рамках муниципального контракта. Чтобы увеличить прибыль поставщика, должностное лицо изменило предмет закупки на более дешевую продукцию. При этом оплата была произведена исходя из стоимости более дорогих товаров. В итоге городскому бюджету причинили ущерб на сумму свыше 500 тыс. руб.

Прокуратура передала материалы проверки в следственный орган. Расследование продолжается.

Константин Соловьев