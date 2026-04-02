Северная Осетия получит более 30 млрд рублей из федерального бюджета в 2026 году

Северная Осетия получит более 30 млрд руб. безвозмездных федеральных поступлений в 2026 году. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в соцсетях.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным властей, финансирование позволит республике продолжить развитие социальной инфраструктуры и оказать поддержку ключевым отраслям экономики. В планах региона — реализация значимых проектов в сфере дорожного хозяйства, усиление поддержки агропромышленного комплекса, развитие системы здравоохранения.

Кроме того, средства направят на модернизацию школьной инфраструктуры и оснащение образовательных учреждений современным оборудованием.

Константин Соловьев