Северная Осетия получит более 30 млрд рублей из федерального бюджета в 2026 году
Северная Осетия получит более 30 млрд руб. безвозмездных федеральных поступлений в 2026 году. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в соцсетях.
По данным властей, финансирование позволит республике продолжить развитие социальной инфраструктуры и оказать поддержку ключевым отраслям экономики. В планах региона — реализация значимых проектов в сфере дорожного хозяйства, усиление поддержки агропромышленного комплекса, развитие системы здравоохранения.
Кроме того, средства направят на модернизацию школьной инфраструктуры и оснащение образовательных учреждений современным оборудованием.