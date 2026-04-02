В Дагестане подали более 4 тысяч заявлений о возмещении ущерба из-за паводков

Жители Дагестана подали более 4 тыс. заявлений о возмещении ущерба, принесенного паводками. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

«Я считаю, что у нас авральная работа закончилась. Теперь от аврала пора приступать к систематизации: в течение завтрашнего дня мы должны четко определить план по устранению последствий», — приводят в сообщении слова главы региона Сергея Меликова.

В Дагестане создана комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации. Ее возглавил руководитель регионального управления МЧС Муслима Девришбекова. Кроме того, в ближайшее время будет сформирована рабочая группа с участием представителей региональных ведомств, Народного Собрания РД и федеральных органов исполнительной власти.

В компетенцию нового органа входят оценка ущерба, распределение и формирование гуманитарной помощи, подача заявок на выплаты из резервного фонда республики.

«Помимо оценки ущерба и координации работы по выплатам, новая комиссия займется систематизацией гуманитарной помощи», — пояснил господин Меликов. По его словам, на некоторых складах пунктов временного размещения запасы уже переполнены, тогда как в других населенных пунктах в такой помощи все еще нуждаются.

Глава республики отметил необходимость формирования перечня потребностей от самих людей: часть вещей будет выдаваться сразу, часть храниться на складах.

По данным властей, электро- и газоснабжение практически всех отключенных из-за непогоды абонентов восстановлено.

