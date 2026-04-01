Главные новости за 1 апреля: Кавказ

К началу февраля 2026 года в Ставропольском крае зафиксировано заметное снижение качества розничного кредитного портфеля. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов, выданных жителям региона, достигла 5,9%, в то время как годом ранее этот показатель был 5%.

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил гражданский иск Генпрокуратуры и конфисковал имущество на 1,2 млрд руб. у бывшего госсекретаря Республики Дагестан Магомед Султана Магомедова и его родственников.

В Ставрополе медики спасли мужчину, упавшего с шестиметровой высоты. С множественными травмами его доставили в клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Уровень воды в Эшкаконском водохранилище вырос на 3 метра.

Морские перевозки по Каспию между Россией и Ираном вырастут в несколько раз из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Российские чиновники ожидают резкого увеличения объемов зерновых грузов, металлов, леса и других товаров. Порты Астрахань и Махачкала в России, а также иранские каспийские терминалы полностью к этому готовы.