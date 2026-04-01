На Ставрополье в ДТП погиб 18-летний пассажир питбайка

В Предгорном округе в аварии погиб 18-летний пассажир питбайка. ДТП произошло утром 1 апреля в поселке Иноземцево, сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

По предварительной информации, 20-летний водитель «Лады Гранта» не уступил дорогу питбайку, которым управлял 17-летний подросток. Транспортные средства столкнулись.

В результате случившегося 18-летний пассажир спортинвентаря погиб на месте, а водителя питбайка госпитализировали.

Выяснилось, что подросток управлял питбайком на дорогах общего пользования не имея водительских прав.

Мария Хоперская