На Ставрополье в ДТП погиб 18-летний пассажир питбайка
В Предгорном округе в аварии погиб 18-летний пассажир питбайка. ДТП произошло утром 1 апреля в поселке Иноземцево, сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
По предварительной информации, 20-летний водитель «Лады Гранта» не уступил дорогу питбайку, которым управлял 17-летний подросток. Транспортные средства столкнулись.
В результате случившегося 18-летний пассажир спортинвентаря погиб на месте, а водителя питбайка госпитализировали.
Выяснилось, что подросток управлял питбайком на дорогах общего пользования не имея водительских прав.