Главные новости за 1 апреля: Сочи

Пассажирская компания «Тверской экспресс» планирует до конца лета 2026 года пустить фирменный поезд «Ночной экспресс» по маршруту Москва—Адлер—Москва. Подвижной состав, предоставленный Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК), включает вагоны четырех типов, произведенные на Тверском вагоностроительном заводе.

Более 2,2 млрд руб. направят на развитие дорожной инфраструктуры Сочи в 2026 году. В планах на этот год — капитальный ремонт магистралей и внедрение интеллектуальных транспортных систем. Кроме того, отремонтируют восемь межквартальных проездов.

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал бронирования на летний сезон 2026 года. Структура спроса на курорты Краснодарского края претерпела заметные изменения. Лидером по числу заказов традиционно стал Адлер: на этот населенный пункт приходится 29,3% всех бронирований в регионе. Вторую строчку занимает Сочи с показателем 15,5%.

На территории высокогорья Сочи сохраняются зимние погодные условия, тогда как в основной части Краснодарского края установилась весенняя погода. По данным горнолыжного курорта, опубликованным утром 1 апреля, на вершинах за сутки выпало до 10 см свежего снега.