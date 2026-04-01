Прокуратура выявила нарушения в использовании ставропольским вузом БПЛА

В использовании одним из ставропольских вузов БПЛА обнаружили нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Речь идет о ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет». Сотрудники вуза использовали для практической подготовки студентов беспилотник, который не был оборудован защищенными системами обмена данных. Техобслуживание оборудования не осуществлялось, а договор страхования ответственности перед третьими лицами не был заключен.

Прокурором руководителю университета внесено представление. Фактическое устранение нарушений взято на контроль.

Мария Хоперская