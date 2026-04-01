В Сочи направят более 2,2 млрд рублей на ремонт и создание дорог

Более 2,2 млрд руб. направят на развитие дорожной инфраструктуры Сочи в 2026 году. Об этом заявил мэр Андрей Прошунин на расширенном планерном совещании, сообщает пресс-служба администрации города.

«Качественные дороги — это не только комфорт для горожан, но и лицо нашего города как всероссийской здравницы и курорта международного уровня»,— заявил Андрей Прошунин. Он подчеркнул необходимость обеспечить надежную транспортную связь между районами и безопасность для пешеходов и водителей.

В планах на этот год — капитальный ремонт магистралей и внедрение интеллектуальных транспортных систем. Кроме того, отремонтируют восемь межквартальных проездов.

Средства из федерального, краевого и городского бюджетов распределят по нескольким ключевым направлениям в рамках муниципальной программы «Дорожная деятельность на территории города Сочи». Особое внимание уделят капитальному ремонту дорог, дублирующих федеральную трассу, и восстановлению объектов после чрезвычайных ситуаций.

Также на совещании обсудили развитие практик инициативного бюджетирования в образовательных учреждениях. Сочи второй год подряд входит в число лидеров этого направления. С 2023 года в городе реализовано 45 проектов школьного инициативного бюджетирования, а в 2026 году планируется реализовать еще 16 инициатив.

Алина Зорина