На Ставрополье выросла доля просроченных кредитов

К началу февраля 2026 года в Ставропольском крае зафиксировано заметное снижение качества розничного кредитного портфеля. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе Южного главного управления Банка России. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов, выданных жителям региона, достигла 5,9%, в то время как годом ранее этот показатель был 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Текущая динамика в регионе выглядит тревожной на фоне общероссийских показателей: в среднем по стране уровень просрочки по кредитам физических лиц составляет 4,6%. Таким образом, платежная дисциплина ставропольцев оказалась на 1,3 процентного пункта хуже среднефедеральной. Аналитики связывают такой разрыв с высокой закредитованностью населения края в сегменте необязательных потребительских займов, которые традиционно считаются наиболее рискованными.

По мнению экспертов, основной причиной роста просрочки стал «эффект высокой базы» 2025 года, когда на фоне инфляционных ожиданий жители региона активно брали кредиты на покупку бытовой техники, электроники и автомобилей. В условиях жесткой денежно-кредитной политики и сохранения высокой ключевой ставки стоимость обслуживания таких долгов для многих заемщиков стала критической. Ситуацию осложняет и тот факт, что реальные располагаемые доходы населения не всегда успевают за темпами инфляции, что вынуждает граждан откладывать банковские платежи на второй план.

Дополнительное давление на портфель оказывает сегмент микрозаймов. По данным участников рынка, именно в этом секторе фиксируется наиболее резкий переход задолженности в категорию проблемной. В то же время ипотечный сегмент на Ставрополье остается наиболее стабильным: благодаря длительным срокам кредитования и наличию залога заемщики стараются не допускать просрочек по жилищным кредитам даже в ущерб другим обязательствам.

Как отмечают эксперты, в 2026 году банки региона начали ужесточать требования к новым клиентам, особенно в части предельной долговой нагрузки. Теперь получить одобрение по кредиту заемщику, который уже тратит на погашение долгов более 50% своего дохода, стало практически невозможно. По мнению экспертов, такая консервативная политика регулятора и самих кредитных организаций должна способствовать охлаждению рынка и стабилизации уровня просрочки к концу текущего года.

Роман Лаврухин