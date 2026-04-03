Для спасения Мислины Сургуевой не хватает 625 300 руб.

Нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «В 2025 году у Мислины выявили фиброзную дисплазию лобно-глазничной области черепа справа. Образование быстро растет, причем внутрь черепа, из-за этого изменилась форма глаза, ухудшается память, появились головные боли. Необходимо хирургическое лечение — удаление очага фиброзной дисплазии и одномоментная пластика дефекта с использованием индивидуального импланта из специального полимера. Он биосовместим, срастается с костями человека. Надеемся, в результате лечения у девочки уйдет асимметрия лица, Лина сможет вести нормальный образ жизни».

Стоимость операции и импланта 1 246 300 руб. Антон Николаевич внес 300 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Вайнах» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 625 300 руб.

