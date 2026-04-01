На Кавминводах в 2026 году отремонтируют 12 км дорог

В 2026 году в трех курортных городах Кавминвод – Пятигорске, Кисловодске и Минеральных Водах – планируют отремонтировать около 12 километров автомобильных дорог благодаря президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом глава Ставропольского края Владимир Владимиров написал в своем Telegram-канале.

По данным краевых властей, в Пятигорске работы пройдут по трем улицам: Пастухова, Козлова и Октябрьская. Эти участки особенно важны для жителей: здесь сосредоточено множество социально значимых объектов, включая школы, медицинские учреждения, спортивные секции и остановки общественного транспорта. В Кисловодске ремонту подлежат проспекты Дзержинского, Мира и Первомайский, где также расположены образовательные и медицинские учреждения, а также мемориальный комплекс «Огонь Вечной Славы». В Минеральных Водах отремонтируют два участка – по улицам Красная и Мостовая, которые задействованы в основных маршрутах общегородского транспорта и подвоза к школам.

Всего в 2026 году в городах Кавминвод к планке нормативного состояния приведут восемь ключевых участков, общий протяженностью порядка 12 км. Выбор объектов проводился по принципу «социальной нагрузки»: приоритет отдавали дорогам, по которым ежедневно ходит общественный транспорт, подвозят детей в школы и кружки, а также пассажиры добираются до поликлиник, больниц и рабочих мест. Администрации городов заранее собрали обращения жителей, в том числе через опросы и приёмы у глав, и подготовили перечень наиболее проблемных участков.

В Пятигорске и Кисловодске особенно акцентируют внимание на том, что ремонтируемые участки частично совпадают с основными маршрутами к курортным зонам и туристическим объектам. В Кисловодске, например, проспект Мира выходит к Нарзанной галерее и парку Победы, а проспект Дзержинского – к ряду клиник и санаториев. Улучшение дорожного полотна здесь прямо связано с повышением пропускной способности и комфортности подъезда для тысяч гостей и местных жителей. В Минеральных Водах улицы Красная и Мостовая входят в число главных городских магистралей, по которым движется часть потока транспорта между аэропортом и центром города.

Владимир Владимиров подчеркнул, что качество ремонта в КМВ будет проверяться совместно с жителями: в каждом городе планируют создать или усилить рабочие группы общественных наблюдателей, которые будут фиксировать ход работ, состояние покрытия и организацию дорожного движения во время ремонта. Региональный Миндор и главы муниципалитетов обязаны по итогам этих проверок отчитываться перед краевой администрацией.

Станислав Маслаков