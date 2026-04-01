В Ставрополе медики спасли упавшего с шестиметровой высоты мужчину

В Ставрополе медики спасли мужчину, упавшего с шестиметровой высоты. С множественными травмами его доставили в клиническую больницу скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе минздрава Ставропольского края.

Челюстно-лицевые хирурги провели пострадавшему шинирование, травматологи-ортопеды выполнили операцию на правой локтевой кости и восстановили левую лучевую. Также пациент проходил лечение у нейрохирургов и неврологов.

«Течение посттравматического периода осложнилось токсическим гепатитом, но грамотная работа терапевта позволила справиться и с этим вызовом»,— отметили в минздраве региона.

Мужчину уже выписали, дальнейшее лечение он проходит амбулаторно под наблюдением специалистов.

Мария Хоперская