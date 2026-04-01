На Ставрополье стартовал сев овощей открытого грунта

На Ставрополье продолжается поэтапный запуск весенней посевной кампании: аграрии уже начали сев овощных культур открытого грунта, занятых 3,3 тыс. га, что соответствует уровню предыдущих лет, сообщили в региональном минсельхозе.

К ключевым субъектам отрасли относятся Буденновский, Изобильненский и Ипатовский округа, где уже сформировано 167 га таких посевов, в основном под лук–репку, который традиционно является базовой культурой овощеводства региона.

В 2026 году на поддержку производства овощей открытого грунта из госбюджета выделено 9,9 млн руб. в рамках федерального проекта «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства». Эти средства идут в первую очередь на компенсацию части затрат хозяйствахпроизводителях, что позволяет сельхозорганизациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам своевременно закупать семена, пестициды и вносить необходимые минеральные удобрения. По оценкам Минсельхоза Ставропольского края, уровень загрузки аграриев материальнотехническими ресурсами позволяет вести посевную кампанию в плановом режиме, без значимых сбоев изза дефицита семян или ГСМ.

Наибольшие площади овощных культур сосредоточены в Ипатовском, Петровском, Благодарненском, Изобильненском, Георгиевском, Апанасенковском и Советском округах, где традиционно выращивают лук, морковь, капусту и столовую свеклу.

В 2025 году на Ставрополье собрали 68 тыс. тонн овощей открытого грунта на площади 3,1 тыс. га, достигнув средней урожайности 220,6 ц/га, что на 17% выше уровня 2024 года, что подогревает ожидания и для нового сезона.

Традиционно овощеводство Ставрополья ориентировано на внутренний рынок — краевые хозяйства обеспечивают значительную часть потребности региона в луке, свекле и моркови, а также поставляют продукцию в соседние субъекты ЮФО и СКФО. В 2025 году, например, объем производства лука в открытом грунте на Ставрополье превысил 26 тыс. тонн, что делает его одной из крупнейших позиций в региональной овощной корзине. Власти отмечают, что сохранение и расширение площадей в 3,3 тыс. га в 2026 году — это попытка как минимум стабилизировать объемы поставок, несмотря на рост издержек и риски, связанные с погодой и фитосанитарной обстановкой.

Станислав Маслаков